Бена Аффлека заметили целующимся с актрисой Аной Де Армас

Американский актер и кинорежиссер Бен Аффлек нашел новую девушку, утверждают инсайдеры. Как сообщает PeopleTalk, на съемках кинокартины «Глубокая вода» звезда познакомился с актрисой Аной Де Армас, прославившейся ролью Джой в фильме «Бегущий по лезвию», и у знаменитостей закрутился роман.

По слухам, после совместной работы на площадке актеров не раз замечали вместе на Кубе. Однажды «сладкую парочку» увидели в одном из ресторанов Гаваны на романтическом ужине, а после посетители аэропорта наблюдали, как влюбленные слились в поцелуе перед посадкой в частный самолет.

Бен Аффлек развелся со своей бывшей супругой Дженнифер Гарнер в 2015 году. В звездном браке родилось трое детей: Вайолет, Серафина и сын Сэмюэл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бен Аффлек пережил нервный срыв во время съемки одной из сцен фильма «Вне игры».