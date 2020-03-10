На широкую ногу и с фантазией — так 9 марта Рита Дакота отметила свой юбилей: певице исполнилось 30 лет. Поздравить обаятельную и трогательную красотку собрались буквально все звезды шоу-бизнеса: эпатажная Анна Седокова, недавно разведенная Агата Муцениеце и даже бывший супруг Дакоты — Влад Соколовский.

Знаменитости то и дело выкладывали сторис в Instagram прямо с эпицентра событий. По кадрам можно понять наверняка: день рождения точно удался!

Так, на одном ролике Риту поздравляет и целует ее нынешний кавалер — режиссер Федор Белогай, а секунду спустя к ним присоединяется экс-супруг певицы. Кажется, такие поцелуи «втроем» для присутствующих — норма.

«Шок-контент!» — подписала ролик довольная и счастливая Дакота.

Кроме того, Рита, как настоящая артистка, не могла не порадовать модным и дерзким образом. Для празднования юбилея именинница выбрала по-настоящему вызывающий и откровенный наряд, привлекающий внимание к шикарной груди — ее едва прикрывал кожаный крошечный топик.

«Самая сексуальная девочка, будь самой счастливой!» — обратилась к Дакоте подруга Анна Седокова.

Позже Влад Соколовский поделился роликом, где вместе с бывшей женой танцует под веселую и заводную музыку. Возлюбленный Федор был явно не против: разрешил красавице певице как следует расслабиться в праздничный день.

«Вечером у меня лютая пати для самых близких. Следите за сторис», — сообщила Дакота перед мероприятием.

Instagram @ritadakota

Судя по всему, праздник удался.

Ранее 5-tv.ru показал фото абсолютно обнаженной Риты Дакоты, демонстрирующей новые тату.