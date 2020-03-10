Оголенная грудь и поцелуи втроем: Рита Дакота отметила 30-й день рождения — видео
Певица доказала: возраст — всего лишь цифра.
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Фото, видео: Instagram @ritadakota, @annasedokova, @vs20
На широкую ногу и с фантазией — так 9 марта Рита Дакота отметила свой юбилей: певице исполнилось 30 лет. Поздравить обаятельную и трогательную красотку собрались буквально все звезды шоу-бизнеса: эпатажная Анна Седокова, недавно разведенная Агата Муцениеце и даже бывший супруг Дакоты — Влад Соколовский.
Знаменитости то и дело выкладывали сторис в Instagram прямо с эпицентра событий. По кадрам можно понять наверняка: день рождения точно удался!
Так, на одном ролике Риту поздравляет и целует ее нынешний кавалер — режиссер Федор Белогай, а секунду спустя к ним присоединяется экс-супруг певицы. Кажется, такие поцелуи «втроем» для присутствующих — норма.
«Шок-контент!» — подписала ролик довольная и счастливая Дакота.
Кроме того, Рита, как настоящая артистка, не могла не порадовать модным и дерзким образом. Для празднования юбилея именинница выбрала по-настоящему вызывающий и откровенный наряд, привлекающий внимание к шикарной груди — ее едва прикрывал кожаный крошечный топик.
«Самая сексуальная девочка, будь самой счастливой!» — обратилась к Дакоте подруга Анна Седокова.
Позже Влад Соколовский поделился роликом, где вместе с бывшей женой танцует под веселую и заводную музыку. Возлюбленный Федор был явно не против: разрешил красавице певице как следует расслабиться в праздничный день.
«Вечером у меня лютая пати для самых близких. Следите за сторис», — сообщила Дакота перед мероприятием.
Судя по всему, праздник удался.
Ранее 5-tv.ru показал фото абсолютно обнаженной Риты Дакоты, демонстрирующей новые тату.
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