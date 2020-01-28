Абсолютно обнаженная Рита Дакота в воде показала татуировки

Знаменитая поп-исполнительница Маргшарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, вскружила голову фанатам новой фотографией в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена абсолютно обнаженной. Она позирует в воде, прикрывая оголенную грудь руками. Ее волосы небрежно развеваются на ветру, а губы, словно что-то шепчут.

Взгляды поклонников притягивает упругое тело Дакоты, на котором видно сразу несколько татуировок. Свою подпись под публикацией поп-дива решила посветить именно им. Она призналась подписчикам, что иногда хочет вернуть «чистое» тело, однако не может сказать, что жалеет о сделанном. По мнению светской львицы, каждая совершенная ошибка научила ее чему-то новому и натолкнула на разумный вывод.

«Стала бы я так забиваться, если бы можно было вернуть время назад? Нет, нет<…> Но жалею ли я? Нет, не жалею. Это как книга жизни, как опыт, как принятые когда-то „неверные“ решения, которые привели меня в „верные“ процессы. Я не променяла бы их ни на что», — поделилась размышлениями певица.

Instagram @ritadakota

Некоторых слова Дакоты вдохновили, однако большинство фолловеров обратили внимание на ее безупречную фигуру, ровный загар и пышные формы. Мужчины не могли налюбоваться такой волшебной красотой.

«Как горячо!»

«Красивое фото!»

«Очень страстное фото!»

«Вы божественны!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота объяснила уход от Эмина Агаларова.