ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин

Путь к сердцу мужчины лежит не только через желудок. Немаловажно также иметь приятную внешность, покладистый характер…и красивое, распевное имя, утверждает дзен-канал «Журнал Элипс».

Как оказалось, женские имена — не просто набор букв, а закодированные магические послания, которое так или иначе оказывают влияние на всех мужчин. Однако среди большого многообразия, есть ТОП-9 имен, которые всегда притягивают и даже возбуждают представителей сильного пола.

Виолетта: обладательница этого имени — смелая и эмоциональная дама. Ее отменный вкус, стремление всегда выглядеть роскошно и нестандартно одеваться — несомненно подкупают. Притягательная и таинственная — она станет прекрасной партией как для молодого карьериста, так и для состоявшегося олигарха. Однако ее любвеобильность и желание быть в центре внимания нередко заставляют кавалера понервничать.

Ева — принципиальная и невероятно чувственная особа буквально магнитом притягивает к себе мужчин. Однако не каждому из них она подарит свою любовь. Так, прагматичные и холодные красавцы всегда будут бегать рядом, а нежный и немного застенчивый юнец наверняка станет достойным супругом.

Немного грубая, но заводная Жанна сведет с ума любого мачо. Эта дама знает, как себя подать и чем ответить знойному красавцу на приглашение поужинать. Самостоятельная и сильная духом Жанна никогда не останется «в девках». Главное — любить ее по-настоящему, и тогда эта женщина посвятит вам всю жизнь.

Ирина — эта красивая и гордая особа не знает отбоя от кавалеров. Ее коммуникабельность и харизма действуют на мужчин, как магнит. Однако завышенные требования Ирины к противоположному полу нередко становятся проблемой — она не может найти партнера сильнее себя. Если же такое случилось — роковая красотка будет верна супругу всегда.

Милая и нежная Лилия всегда будет купаться в мужском внимании. Однако стоит быть на чеку: используя обаяние эта дама ловко манипулирует противоположным полом. К тому же, слишком влюбчива. Ее избраннику стоит изрядно потрудиться, чтобы доказать любимой: он самый лучший и не стоит заглядываться на других.

Любовь — артистичности и общительности этой женщины можно позавидовать. Именно эти качества заставляют мужчин доверять ей по-настоящему. Однако несмотря на то, что претендентов на руку и сердце — масса, Любовь не спешит давать ответ. Прекрасная хозяйка и верная подруга — она долго будет искать принца на белом коне, чтобы не растрачивать чувства понапрасну.

Красивая и обаятельная Марта умеет и любит роскошно одеваться, чтобы взбудоражить фантазии мужчин. У этой особы всегда много поклонников, но замуж она не спешит: ей просто нравится внимание сильного пола, но тратить юные годы на уборку и детские пеленки, по ее убеждениям, неразумно.

Ольга — женственная и чуткая дама. Она вечно занята, но в свободное от работы время посвящает себя разговорам о высоком и духовном с разными кавалерами. Впрочем, эта ситуация длится недолго. Выйдя замуж за единственного и неповторимого Ольга навсегда останется ему верна.

Виктория в переводе означает «победа». Впрочем, это кредо она несет и по жизни. Яркая и очаровательная эта девушка никогда не будет обделена вниманием. Обладательницам этого имени не обязательно быть роковыми красотками, поскольку их сила — во внутреннем стержне, который позволяет мужчине немного расслабиться. Виктория сразу дает понять: она готова преодолевать любые трудности с любимым, но только в случае, если сама захочет этого по-настоящему.

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