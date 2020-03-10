Секрет долголетия директора ленинградского «Пассажа», отметившей столетний юбилей

В Петербурге поздравили легендарную защитницу Ленинграда. Сразу два повода — 100-летний юбилей и 8 марта! Зоя Зиновьева пережила всю блокаду, спасала людей на Дороге жизни, а после войны четверть века руководила знаменитым «Пассажем». И даже на пенсии она не прекратила работать.

В чем секрет долголетия узнал Максим Облендер.

Весенний праздник в этом году рядом с другой важной для нее датой. Зоя Трофимовна совсем недавно отметила столетний юбилей. Родилась под Вологдой, но за век стала настоящей ленинградкой! И как нельзя представить ее без Северной столицы, так и город не был бы таким без амбициозной девчонки, в 40-м году прошлого столетия перешагнувшей порог «Института торговли».

«25-го приходим, а нам говорят. Экзамен отменен, будет только после окончания войны. Считали, что война полгодика продлится, два месяца», — вспоминает Зоя Зиновьева.

Война внесет свои коррективы. Когда начнется эвакуация, Зоя наотрез откажется.

«Все уговаривали, поехали, поехали. Мы говорим, нет ребята. Мы молодые если уедем, то кто будет город защищать? Никуда не поеду. Я пошла в военкомат», — рассказывает она.

Просилась в снайперы, хорошо стреляла, но не взяли — четыре года она проведет на Ладоге в новых военно-восстановительных войсках — считай в стройбате. С лопатой в руках на стройке Дороги жизни под постоянными обстрелами. Но работы не боялась — девушка из многодетной семьи, ее с детства приучали к труду. Поэтому, когда надо было копать ров — копала.

«Строили пирсы, латали старые пирсы. Что скажут. А-то и машины тянули, которые под лед уйдут», — вспоминает Зоя Трофимовна.

В институт из группы вернется только половина студентов. Она, как и мечтала, станет товароведом и стремительно взлетит по карьерной лестнице, уже через несколько лет возглавив один из самых больших универмагов Ленинграда, и затеет в нем настоящую торговую революцию.

«Мы раньше купили демисезонные пальто и все. А тут мы стали уже покупать и расписывать по фасонам, по размерам», — рассказывает легендарный директор.

Женщины — главный покупатель. Хотим прибыль — равнение на них. Скудный ассортимент из пяти ночных сорочек расширился до полусотни всех цветов и размеров. Советские дамы приходили в эти павильоны за нижним бельем и парфюмом! Во всем Союзе холодильники «Зил», сапоги на шпильке, ковры, ювелирные изделия — редкость. Директору удавалось выбить и такой дефицит. В том числе для именитых гостей.

И кого только ей не приходилось отоваривать! Фидель Кастро, приехав в Ленинград, пулей промчался по универмагу. На память купил значки. Шарль де Голль долго выбирал сувениры — увез во Францию матрешку. Герман Титов и другие советские космонавты приезжали к Зое Зиновьевой за полушубками для супруг!

«Она намного опередила свое время. Она впервые устраивала модные показы и это значительно увеличивало спрос. То, что привлекало внимание покупателей», — говорит нынешний директор универмага Дмитрий Абрамов.

Шесть раз ее избирали в городские депутаты. Даже на пенсии она не прекратила работу — с нуля подымала ленинградские санатории, возглавила совет ветеранов. Это благодаря работе, говорит, сто лет — не такая уж и страшная цифра.

«Когда говорят, ужин врагу отдай. Я думаю, а кто же у меня враг? Начну анализировать и не нахожу. Я всем людям как-то помогала! Дарила людям добро», — говорит Зоя Трофимовна.

Они отвечали тем же. А с таким багажом по ее «дороге жизни», шутит юбилярша, можно долго шагать. Вот и весь секрет долголетия!