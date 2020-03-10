Богатые, но холостые: ТОП-5 самых завидных женихов России

Не всегда богатство и успешная карьера равно прекрасная личная жизнь. Зачастую все наоборот: где-то густо, а где-то пусто. Так, ресурс Sncmedia.ru опубликовал ТОП-5 самых завидных женихов России, которые никак не могут найти себе достойную партию.

На первой строчке рейтинга — знаменитый теннисист Марат Сафин. В свои 40 спортсмен до сих пор одинок, хоть и не прилично богат: его состояние оценивается в 15 миллионов долларов. С тех пор, как Марат обрел популярность, он пытался построить отношения со многими звездами шоу-бизнеса: с актрисой Еленой Кориковой, певицами Натальей Осиповой и Аидой Гарифуллиной, моделью Валерией Якубовской и дизайнером Дарьей Жуковой, а также дочерью нефтяного магната Александра Жукова. Однако ни один из этих романов не закончился свадьбой.

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов по праву расположился на второй строчке рейтинга завидных женихов. Он не раз признавался: долгие годы ищет любимую, но, к сожалению, не может остановиться на ком-то одном. Раз от раза шоумен влюбляется, но чувства быстро остывают. А ведь он так мечтает о семье и детях!

На третьей позиции — основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Долларовый миллиардер не любит распространяться о том, что творится в его личной жизни. Кроме того, программист не тратит время на социальные сети, лишь изредка выставляя сексуальные фото с оголенным торсом. Может, это — особый сигнал?

Молодой и талантливый певец Алексей Воробьев занимает четвертую строчку ТОПа неженатых красавцев России. В последние годы артист пытался строить отношения и с Викторией Дайнеко, и с Татьяной Навкой, и с Оксаной Акиньшиной, но все в пустую. Даже шоу «Холостяк» не стало судьбоносным в жизни Алексея. В финале проекта он заявил: его будущей невесте недостаточно быть роковой красоткой, она должна состояться как личность.

Завершает ТОП-5 богатых холостяков кумир молодежи — Егор Крид. Несмотря на миллионы поклонниц, ежедневно предлагающих себя артисту, он так и не нашел среди них одну-единственную. Даже девушки с модельной внешностью не привлекают певца. Возможно, он просто не торопиться обременять себя брачными узами. Но в любой момент все может измениться.

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