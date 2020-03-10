Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в интервью «Вечерней Москве» обозначил последствия падения курса рубля для россиян. Эксперт уверен, что сложившаяся ситуация прежде всего отразится на стоимости поездок за границу и импортных товаров.

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием», — сказал Юрий Юденков.

Одним из основных факторов падения курса рубля финансист считает отказ от соглашения с ОПЕК. Помимо прочего, на ситуацию оказали влияние коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся давление ограничительных мер.

Юрий Юденков подчеркнул, что радикального увеличения цен на товары первой необходимости, вероятнее всего, не будет.

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