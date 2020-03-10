Названы последствия падения курса рубля для россиян
По мнению финансиста Юрия Юденкова, сложившаяся ситуация станет серьезным испытанием для ЦБ РФ.
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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в интервью «Вечерней Москве» обозначил последствия падения курса рубля для россиян. Эксперт уверен, что сложившаяся ситуация прежде всего отразится на стоимости поездок за границу и импортных товаров.
«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием», — сказал Юрий Юденков.
Одним из основных факторов падения курса рубля финансист считает отказ от соглашения с ОПЕК. Помимо прочего, на ситуацию оказали влияние коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся давление ограничительных мер.
Юрий Юденков подчеркнул, что радикального увеличения цен на товары первой необходимости, вероятнее всего, не будет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, повлияют ли последние волнения на бирже на экономику России.
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