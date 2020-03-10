ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

Центральный банк РФ принял решение об упреждающей продаже иностранной валюты в целях поддержки рубля в условиях обвала цен на нефть с помощью интервенций на рынке. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — говорится в тексте.

В Центробанке отметили, что данные операции будут производиться вплоть до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Мера введена для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Помимо прочего, регулятор готов задействовать и другие инструменты для сохранения стабильности.

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