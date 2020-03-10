Путин высказался об исторической памяти и Великой Победе

В очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» говорится об исторической памяти и Великой Победе. Президент подчеркивает: «гостей на праздник ждем, но ехать или нет, — пусть останется выбором каждого отдельного государства». Речь заходит и о попытках переписать историю. Почему победу у нас хотят отнять, а учебники перекроить? Путин заявляет: «тот, кто это делает, сравнивает Сталина и Гитлера — люди недалекие. Достаточно поднять архивные материалы и посмотреть, кто и какие документы подписывал с фашистами».

«Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию», — напомнил президент РФ.

В апреле в Госархиве откроется очередная выставка, где будет представлена переписка Сталина, Черчилля и Рузвельта. Рассекречивать и показывать такие документы необходимо, отметил Владимир Путин. Так же, как спустя годы, важно не бояться признавать свои ошибки. Главное, чтобы война никогда не повторилась, и Россия делает все для поддержания мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами.