Вокалист Little Big женился в преддверии «Евровидения»

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Ниса Мурзанаева
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Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Пара сыграла свадьбу во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: Instagram @angeliquuu, ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Little Big

Вокалист петербургской группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Церемония состоялась во Дворце бракосочетания № 1 в центре Северной столицы.

Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте режиссер клипов музыкального коллектива Алина Пязок. Она отметила, что влюбленные поженились во Дворце бракосочетания № 1 в городе Санкт-Петербурге. Знаменитость опубликовала несколько трогательных видео с церемонии.

После в сеть попали кадры с празднования, где жениха на руках подкидывали приятели. Сам певец еще не опубликовал ни одного видео со свадьбы.

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