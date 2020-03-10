«Прости, но ты заслужил!» — Наталья Подольская о болезненном расставании
37-летняя певица показала «домашние» кадры с супругом.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Российская певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram «домашние» кадры с супругом Владимиром Пресняковым. В ролике 37-летняя певица исполняет свой новый трек «Плачь», а ее муж аккомпанирует избраннице на фортепиано. Лиричная композиция очевидно посвящена болезненному разрыву некогда влюбленной пары.
«Прости, но ты заслужил», — гласит строчка из песни.
В публикации Наталья Подольская отметила, что очень благодарна Владимиру Преснякову за поддержку и помощь в творчестве.
«Мой любимый помогает мне впевать новый материал. Это важно!» — написала знаменитость в микроблоге.
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Поклонники Натальи Подольской пришли в восторг от нового трека кумира. Фанаты похвалили звездную пару за дружный творческий тандем.
«Как можно быть такими идеальными»;
«Милые!»
«Гармоничная пара», — написали фолловеры.
Наталья Подольская и 51-летний Владимир Пресняков сыграли свадьбу десять лет назад. У пары есть общий ребенок — четырехлетний Артем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская в розовом парике и блестящем топе рассердила фанатов.
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