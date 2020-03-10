Российская певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram «домашние» кадры с супругом Владимиром Пресняковым. В ролике 37-летняя певица исполняет свой новый трек «Плачь», а ее муж аккомпанирует избраннице на фортепиано. Лиричная композиция очевидно посвящена болезненному разрыву некогда влюбленной пары.

«Прости, но ты заслужил», — гласит строчка из песни.

В публикации Наталья Подольская отметила, что очень благодарна Владимиру Преснякову за поддержку и помощь в творчестве.

«Мой любимый помогает мне впевать новый материал. Это важно!» — написала знаменитость в микроблоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 9 Мар 2020 в 10:46 PDT

Поклонники Натальи Подольской пришли в восторг от нового трека кумира. Фанаты похвалили звездную пару за дружный творческий тандем.

«Как можно быть такими идеальными»;

«Милые!»

«Гармоничная пара», — написали фолловеры.

Наталья Подольская и 51-летний Владимир Пресняков сыграли свадьбу десять лет назад. У пары есть общий ребенок — четырехлетний Артем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская в розовом парике и блестящем топе рассердила фанатов.