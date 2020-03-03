«Что творится?!» — Наталья Подольская в розовом парике и блестящем топе рассердила фанатов
Пользователи заявили, что 37-летней поп-диве «не идет образ дерзкой девчонки».
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya, @maksim_serikow
Российская певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram «горячее» фото, на котором предстала в весьма откровенном образе. На снимке 37-летняя исполнительница позирует в розовом парике, черном с серебряными полосками комплекте нижнего белья, раскрашенной джинсовой куртке и оригинальных босоножках. «Дерзкий» аутфит, подобранный профессиональными стилистами, явно пришелся по душе поп-диве.
«Спасибо команде, которая создала этот образ для меня. Это тот случай, когда я сказала — делайте со мной, что хотите! Обожаю доверять талантливым людям!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Натальи Подольской весьма неоднозначно оценили соблазнительный снимок. Большинство подписчиков поп-дивы выразили недовольство по поводу того, что их кумира «раздели». Фанаты привыкли видеть любимицу милой и женственной. По мнению многих пользователей соцсети, новый дерзкий образ знаменитости вовсе не подходит.
«И эту тоже раздели… Прогресс!»
«Почему все оголяются? Это необъяснимо. По сути, в белье на всеобщее обозрение»;
«Что творится с Подольской? Скоро совсем разденется!»
«Вам не идет образ дерзкой девчонки. Вы милая. Ваша сексуальность в другом — женственности», — написали фолловеры.
Однако в комментариях отметились и те, кому сочный снимок Натальи Подольской пришелся по вкусу.
«Необычный образ! Космический!» — высказался юзер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская надела юбку из шнурков и удивила поклонников.
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