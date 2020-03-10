В украшениях Меган Маркл увидели тайные знаки

До сложения Меган Маркл и ее супругом принцем Гарри королевских полномочий остаются считанные недели. В последнее время пресса особенно внимательно следит за тем, как чета герцогов Сассекских появляется на публике. Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой раскрыло некоторые тайные символы украшений жены герцога.

Так, 8 марта Меган Маркл появилась в церкви вместе с королевой Елизаветой II. На ней были серьги из переработанного серебра бренда V by Laura Vann. Он известен тем, что придерживается принципов этичного производства. Таким образом герцогиня показала, что ее волнуют проблемы экологии.

Другой аксессуар 38-летней супруги принца Гарри сказал внимательной публике о ее приверженности идеям независимости. На одно из мероприятий она надела серьги марки Roxanne First, которая в описании украшения подчеркивает, что оно создано для независимых женщин, способных самостоятельно строить свою жизнь.

Еще одна деталь образа Меган говорит о том, что ей не чужды идеи феминизма. Герцогиня появилась в Королевском Национальном Театре в волнообразных серьгах от Edge of Ember — компанию возглавляют представительницы этого движения за права женщин, которые активно продвигают свои идеи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Гарри и Меган Маркл простились с монаршими обязанностями. Пара перестанет быть членами королевской семьи 31 марта. Это означает, что теперь к ним не будут обращаться «Ваше Королевское Высочество», супруги перестанут появляться на мероприятиях Виндзоров, а Великобритания перестанет обеспечивать их за счет казны.