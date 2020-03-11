Госдума одобрила законопроект о поправках в Конституцию России

Госдума в третьем, заключительном, чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию России. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Он предусматривает не более двух президентских сроков. При этом действующий лидер страны после вступления поправок в силу сможет баллотироваться на пост президента снова.

Также законом на уровне Конституции закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В Основной закон страны также добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Кроме того закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, которые касаются процедуры их вступления в силу. Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.