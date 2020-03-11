Букмекеры назвали имя возможного победителя «Евровидения-2020»

Букмекерские конторы назвали имя вероятного победителя международного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах. Информация об этом размещена на сайте Eurovisionworld.com.

По правилам «Евровидения», представители от разных стран должны были презентовать новые треки в срок до 9 марта. После того, как все участники, за исключением российской группы Little Big, обнародовали хиты, букмекеры проанализировали лояльность зрителей к каждому музыканту и рассказали, кто может стать фаворитом международного конкурса.

Большие шансы на победу, по версии специалистов, имеет певица Виктория из Болгарии, представившая трек Tears Getting Sober. На втором месте оказалась Исландия, а третью позицию заняла Литва.

До презентации песен Россия также входила в тройку победителей, занимая почетное третье место. Однако ввиду отсрочки релиза, сегодня группа Little Big спустилась на несколько ступеней ниже, оказавшись на пятой позиции.

Instagram @eurovisionworld.com

Представители музыкального коллектива обещали, что презентация новой песни для «Евровидения-2020» состоится 12 марта. Букмекеры утверждают: если это случится, их прогнозы, с большой долей вероятности, изменятся вновь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вокалист Little Big женился в преддверии «Евровидения».