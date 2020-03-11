Букмекеры назвали имя возможного победителя «Евровидения-2020»
Специалисты рассказали, на какое место в международном конкурсе может претендовать Россия.
Фото: www.globallookpress.com © Aleksandr Gusev
Букмекерские конторы назвали имя вероятного победителя международного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах. Информация об этом размещена на сайте Eurovisionworld.com.
По правилам «Евровидения», представители от разных стран должны были презентовать новые треки в срок до 9 марта. После того, как все участники, за исключением российской группы Little Big, обнародовали хиты, букмекеры проанализировали лояльность зрителей к каждому музыканту и рассказали, кто может стать фаворитом международного конкурса.
Большие шансы на победу, по версии специалистов, имеет певица Виктория из Болгарии, представившая трек Tears Getting Sober. На втором месте оказалась Исландия, а третью позицию заняла Литва.
До презентации песен Россия также входила в тройку победителей, занимая почетное третье место. Однако ввиду отсрочки релиза, сегодня группа Little Big спустилась на несколько ступеней ниже, оказавшись на пятой позиции.
Представители музыкального коллектива обещали, что презентация новой песни для «Евровидения-2020» состоится 12 марта. Букмекеры утверждают: если это случится, их прогнозы, с большой долей вероятности, изменятся вновь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что вокалист Little Big женился в преддверии «Евровидения».
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