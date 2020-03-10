Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Музыкальный коллектив Little Big, представляющий Россию на «Евровидении-2020», презентует песню для конкурса 12 марта. Известно, что композиция будет жизнерадостной «с бразильским оттенком».

«Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — цитирует ТАСС солиста группы Илью Прусикина.

Треки для «Евровидения» представители всех стран должны были представить еще 9 марта. Однако музыканты из двух государств — России и Азербайджана — до сих пор не отослали свои композиции.

В этом году в международном музыкальном фестивале примут участие 41 государство. «Евровидение-2020» пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны все участники «Евровидения-2020».