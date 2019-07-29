Бывший замглавы ФСИН Коршунов приговорен к семи годам заключения

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Суд признал Олега Коршунова виновным в хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви для ведомства.

Фото : ТАСС / Шарифулин Валерий

Бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов приговорен к семи годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Такое решение огласил в понедельник, 29 июля, Гагаринский суд Москвы.

Ранее суд признал Коршунова виновным в хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви для Федеральной службы исполнения наказаний.

Его сообщник, бывший глава ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов получил пять лет колонии и штраф в полмиллиона рублей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в отношении Олега Коршунова было возбуждено в общей сложности семь уголовных дел. Его подозревают еще в растрате при закупках продовольствия и горюче-смазочных материалов для ФСИН и в получении взяток.

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