Суд признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора ФСИН Коршунова

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Речь идет о деле о закупке обуви для Федеральной службы исполнения наказаний. В отношении Коршунова ведется еще ряд расследований, его обвиняют в растрате и получении взятки.

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Фото, видео : ТАСС / Шарифулин Валерий

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов признан виновным в мошенничестве на 263 миллиона рублей. Такое решение вынес в понедельник, 29 июля, Гагаринский районный суд Москвы.

«Коршунов Олег Адольфович совершил мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение», — цитирует приговор ТАСС.

Ранее прокуратура потребовала приговорить подсудимого к девяти годам колонии общего режима. Стоит отметить, что это лишь один из эпизодов из предъявленных Олегу Коршунову. Речь идет о закупке обуви для Федеральной службы исполнения наказаний. Соучастниками по делу проходят глава ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов и гендиректор «ДАЦЕ групп» Смбат Арутюнян.

Кроме того, как ранее сообщал 5-tv.ru, в отношении Коршунова ведется еще ряд расследований. Его, в частности, обвиняют в растрате при закупках сахара для ФСИН и получении взятки.

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