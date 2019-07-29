Суд признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора ФСИН Коршунова

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов признан виновным в мошенничестве на 263 миллиона рублей. Такое решение вынес в понедельник, 29 июля, Гагаринский районный суд Москвы.

«Коршунов Олег Адольфович совершил мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение», — цитирует приговор ТАСС.

Ранее прокуратура потребовала приговорить подсудимого к девяти годам колонии общего режима. Стоит отметить, что это лишь один из эпизодов из предъявленных Олегу Коршунову. Речь идет о закупке обуви для Федеральной службы исполнения наказаний. Соучастниками по делу проходят глава ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов и гендиректор «ДАЦЕ групп» Смбат Арутюнян.

Кроме того, как ранее сообщал 5-tv.ru, в отношении Коршунова ведется еще ряд расследований. Его, в частности, обвиняют в растрате при закупках сахара для ФСИН и получении взятки.