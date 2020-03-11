Путин установил ежемесячную выплату семьям погибших в Аргунском ущелье

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Алиса Маркова
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Глава государства подписал указ, согласно которому будет оказана материальная помощь близким героев-десантников шестой роты.

Фото: Личный архив Елены Кожемякиной

Президент России Владимир Путин установил ежемесячную выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье. Ее размер будет составлять 65,5 тысячи рублей. Российский лидер подписал указ, согласно которому будет оказана материальная помощь близким героев-десантников шестой роты. В этом году исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье, когда 90 наших бойцов ценой собственной жизни смогли дать отпор многотысячной армии боевиков.

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