Соединенные Штаты ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Минфин США добавил в санкционный список подконтрольную «Роснефти» швейцарскую TNK Trading International (TTI).
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Соединенные Штаты ввели санкции по Венесуэле в отношении еще одной дочерней компании «Роснефти» — швейцарской TNK Trading International S.A. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано Министерством финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики», — говорится в заявлении Минфина США.
Роснефть уже заявляла, что деятельность на территории Венесуэлы носит коммерческий характер, и не имеет под собой других, а тем более политических целей.
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