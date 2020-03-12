Соединенные Штаты ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты ввели санкции по Венесуэле в отношении еще одной дочерней компании «Роснефти» — швейцарской TNK Trading International S.A. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано Министерством финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики», — говорится в заявлении Минфина США.

Роснефть уже заявляла, что деятельность на территории Венесуэлы носит коммерческий характер, и не имеет под собой других, а тем более политических целей.