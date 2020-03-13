«Приспустил немного трусы»: блогер обвинила массажиста отеля в Сочи в домогательствах
«Русская Рапунцель» обратилась в полицию из-за приставаний сотрудника отеля.
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Фото, видео: Instagram @sidorovaanastasiya
Блогер Анастасия Сидорова, получившая в сети прозвище «русская Рапунцель» из-за длинных волос, обвинила массажиста одного из отелей в Сочи в домогательствах. О приставаниях она рассказала в видео, доступных в сторис ее Instagram-аккаунта.
Сидорова рассказала, что массажист начал странно себя вести еще в начале сеанса. Во-первых, блогер обратила внимание, что «его руки слишком близко останавливаются у гениталий со стороны внутренней части ноги». Далее ситуация усугубилась.
«Он мне сделал массаж задней поверхности всего тела и говорит: „Переворачивайтесь“. Обычно, когда переворачиваешься, мастер берет полотенце, закрывает свое лицо, ты переворачиваешься, он укрывает тебя по грудь, и все. В данном случае мастер не накрыл меня по грудь, он накрыл меня по лобковую кость, приспустил еще немного трусы и просто с открытой грудью продолжал мне делать массаж», — рассказала Анастасия.
Она призналась, что оцепенела. Из-за шока она не смогла сразу выразить возмущение, только попросив прекратить массаж живота из-за боли в нем.
«Я надеялась, что он сразу прекратит и накроет меня. Сразу он не накрыл, он продолжал», — сказала блогер, уточнив в подписи к видео, что мужчина продолжил массажировать талию, касаясь плечом ее сосков.
Анастасия сообщила, что обратилась в полицию по факту произошедшего. Руководство отеля принесло девушке извинения.
На страницу «русской Рапунцель» в Instagram подписаны более 570 тысяч пользователей. Подписчикам она рассказывает об уходе за волосами.
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