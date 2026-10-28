Снял скальп: дорожный рабочий в Сибири чудом выжил после столкновения с медведем

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 42 0

Мужчина получил травмы головы, спины и кистей рук.

Дорожный рабочий чудом выжил после столкновения с медведем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дорожный рабочий в Сибири чудом выжил после столкновения с медведем

Белый медведь напал на дорожного рабочего возле терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе. В результате нападения 23-летний мужчина получил скальпированные раны головы, лопаточной области и кистей обеих рук. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, пострадавший работал в дорожной компании «Красиндорстрой». Нападение случилось за пределами населенного пункта и вне территории предприятия.

Врачи оценили состояние мужчины как удовлетворительное. Для его доставки в больницу планируется использовать санитарную авиацию.

Медведь снял скальп с рабочего на Таймыре Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Залог Качугского района Иркутской области медведь забрел на школьную территорию, привлеченный запахами еды из столовой. За две недели это был уже второй выход зверя к людям: в первый раз он бродил по улице Косая Степь в разгар дня всего в 300 метрах от школы, и сотрудник заповедника Александр Станиловский вовремя заметил хищника, отогнал его от населённого пункта и ликвидировал.

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