«Фото на дверной глазок»: Слуцкого и Аршавина высмеяли за снимки на «Золотом мяче»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Наряды спортсмена и тренера спровоцировали шквал шуточных комментариев.

Слуцкого и Аршавина высмеяли за огромные бабочки — комменты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Вильф

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Слуцкого и Аршавина высмеяли за фото на «Золотом мяче»

Совместные фотографии заслуженного тренера России Леонида Слуцкого и футболиста Андрея Аршавина с церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне вызвали волну шуток в социальных сетях.

На кадрах Слуцкий и Аршавин позируют в черных костюмах с красными бабочками, которые выглядят больше нужного, особенно у Аршавина ввиду его невысокого роста — 172 сантиметра. Коминчности парному фоту добавлял и высокий рост Слуцкого.

Комментаторы не оставили без внимания детали образов.

«Кто-нибудь причешет Аршавина?» — отметил один из пользователей.

«А почему вас так одели, будто на вырост?» — написал другой.

«Родственники со стороны жениха»; «Можно было и побольше бабочку»; «У Аршавина вентилятор на рубашке?» — такими шутками фанаты завалили пост Слуцкого в соцсети.

Среди реплик также встречались: «Агент 007 и 0.33», «Агенты балтика 9», «Курили вместе, вставило по отдельности» и «Аршавину больше не наливать».

Один из пользователей предположил, что фото сделано «на дверной глазок».

Фото: Instagram*/leonid.slutsky

«Золотой мяч» получил 33-летний форвард мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн. Он стал первым английским футболистом за минувшие 25 лет, которому вручили эту премию.

Вторую и третью строчки заняли капитан французской национальной команды Килиан Мбаппе и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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