«Кольцо есть»: Илья Мительман сделал предложение мисс БРИКС Алексеевой

Илья Мительман сделал предложение мисс БРИКС Валентине Алексеевой

Мисс БРИКС Валентина Алексеева получила предложение руки и сердца от бизнесмена Ильи Мительмана. Об этом она эксклюзивно рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По словам Алексеевой, предложение стало для нее неожиданностью и произошло всего за несколько дней до записи интервью. При этом подробности романтического момента она решила оставить за пределами камер.

«Он мне сделал предложение. Свадьба пока не ожидается <…>, но кольцо есть», — рассказала Алексеева.

Она призналась, что совершенно не ожидала такого поворота событий.

Алексеева также рассказала об отношениях с близкими Мительмана. Он практически сразу познакомил ее со своими друзьями и родителями. Девушка призналась, что ей комфортно в окружении возлюбленного и она успела полюбить его друзей.

При этом сама Алексеева из-за плотного рабочего графика практически не находит времени на встречи с подругами. Свободные часы она старается проводить с семьей или любимым человеком.

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