Детский тренер из Ленобласти подозревается в изнасиловании учеников в турецких отелях

Тренер по единоборствам из Детско-юношеского Центра творчества города Светогорск Ленинградской области подозревается в насилии над учениками в турецких отелях. В деле задержанного в сентябре 2019 года педагога появились три новых эпизода.

Как сообщили в СК, 67-летний тренер по боевым искусствам вывозил воспитанников в Турцию под видом участия в соревнованиях. По данным следствия, в августе 2017 года мужчина предположительно совершил насильственные действия в отношении 12-летнего мальчика в одном из отелей Антальи. В мае 2019 года педагог якобы домогался 11-летнего мальчика в кемерской гостинице.

В ведомстве отметили, что распространяемая в прессе информация о завершении судебных экспертиз, выводы которых свидетельствуют о том, что мальчиков никто не насиловал и о склонности детей к обману не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренера по боевым искусствам задержали в Ленобласти по подозрению в педофилии. По версии следствия, педагог около двух лет подвергал одного из воспитанников сексуальному насилию.