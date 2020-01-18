  1. Пятый канал
  4. Детский тренер из Ленобласти подозревается в изнасиловании учеников в турецких отелях

Детский тренер из Ленобласти подозревается в изнасиловании учеников в турецких отелях

, 12:34 | Василий Заика Видео 117

В деле задержанного в сентябре 2019 года педагога появились три новых эпизода.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © t14

Тренер по единоборствам из Детско-юношеского Центра творчества города Светогорск Ленинградской области подозревается в насилии над учениками в турецких отелях. В деле задержанного в сентябре 2019 года педагога появились три новых эпизода.

Как сообщили в СК, 67-летний тренер по боевым искусствам вывозил воспитанников в Турцию под видом участия в соревнованиях. По данным следствия, в августе 2017 года мужчина предположительно совершил насильственные действия в отношении 12-летнего мальчика в одном из отелей Антальи. В мае 2019 года педагог якобы домогался 11-летнего мальчика в кемерской гостинице.

В ведомстве отметили, что распространяемая в прессе информация о завершении судебных экспертиз, выводы которых свидетельствуют о том, что мальчиков никто не насиловал и о склонности детей к обману не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренера по боевым искусствам задержали в Ленобласти по подозрению в педофилии. По версии следствия, педагог около двух лет подвергал одного из воспитанников сексуальному насилию.

Читайте также

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Последние новости

13:15
Прилет Владимира Путина ожидается в Петербурге
13:01
Ушла из жизни мать канадской певицы Селин Дион
12:49
Дочь Евгения Петросяна называет Елену Степаненко мамой
12:34
Детский тренер из Ленобласти подозревается в изнасиловании учеников в турецких отелях
12:32
«Уильям больше не хочет детей»: Кейт Миддлтон рассказала о семейных планах
12:23
Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»

Сейчас читают

«Черная луна»: Как планета-призрак повлияет на жизнь людей 18 января
Названы имена утративших посты в новом правительстве вице-премьеров
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]