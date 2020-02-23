«Обнял бы крепко и не выпускал!» — Малиновская поздравила мужчин в сексапильном наряде
Модель и телеведущая выбрала для Дня защитника Отечества алое платье с вырезом до талии и такого же цвета сапоги-чулки.
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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv
Маша Малиновская сразила мужчин поздравлением с 23 февраля на своей странице в Instagram. Для Дня защитника Отечества российская модель и телеведущая выбрала фото, на котором позирует в сексуальном алом платье с вырезом до талии и такого же цвета сапогах-чулках. Стройная фигура знаменитости перетянута широким ремнем-корсетом, а дополняют образ темные очки в красной оправе.
«С праздником, дорогие мужчины!» — подписала Малиновская снимок.
Поклонники от такого поздравления буквально растаяли и в комментариях засыпали 39-летнюю красавицу комплиментами. Кое-кто даже отважился сделать предложение руки и сердца.
«Благодарю за поздравления! Очень приятно получить от симпатюлечки!»
«Вау, просто супер, обворожительная!»
«Выше платье!»
«Обнял бы крепко-крепко и не выпускал! Богиня!» — восхищаются интернет-пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, главная российская сваха Роза Сябитова предостерегла женщин от сексуальных подарков мужчинам на 23 февраля.
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