Маша Малиновская сразила мужчин поздравлением с 23 февраля на своей странице в Instagram. Для Дня защитника Отечества российская модель и телеведущая выбрала фото, на котором позирует в сексуальном алом платье с вырезом до талии и такого же цвета сапогах-чулках. Стройная фигура знаменитости перетянута широким ремнем-корсетом, а дополняют образ темные очки в красной оправе.

«С праздником, дорогие мужчины!» — подписала Малиновская снимок.

Поклонники от такого поздравления буквально растаяли и в комментариях засыпали 39-летнюю красавицу комплиментами. Кое-кто даже отважился сделать предложение руки и сердца.

Instagram @malinovskaya_tv

«Благодарю за поздравления! Очень приятно получить от симпатюлечки!»

«Вау, просто супер, обворожительная!»

«Выше платье!»

«Обнял бы крепко-крепко и не выпускал! Богиня!» — восхищаются интернет-пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, главная российская сваха Роза Сябитова предостерегла женщин от сексуальных подарков мужчинам на 23 февраля.