ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики
5-tv.ru публикует подборку фотографий знаменитостей, которые неоднократно бывали в кабинете у пластического хирурга.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Keltik, /Anatoly Lomokhov, /Ali Magomedov, /Ekaterina Tsvetkova , /АГН Москва, /Pravda Komsomolskaya, /Olga Loskutova, Instagram @malinovskaya_tv
В современном обществе многие представительницы шоу-бизнеса обращаются за помощью пластических хирургов. Для некоторых подобные процедуры становятся регулярными, и в результате их внешность меняется до неузнаваемости. Подтяжка лица, увеличение губ, коррекция носа — на что только не идут звезды ради красоты. Впрочем, иногда результат оказывается вовсе не таким, как ожидали. MedikForum.ru. привел подборку знаменитостей, которые после операций почти перестали быть на себя похожи.
Оксана Федорова
«Мисс Россия» и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова всегда была для многих поклонников эталоном красоты. Однако теледиву в себе не все устраивало, и она решила увеличить губы и скорректировать нос. Результат порадовал далеко не всех фанатов. Некоторые убеждены, что с такой внешностью как у Федоровой пластические операции — это лишнее.
Маша Малиновская
Модель и телеведущая Маша Малиновская тоже обратилась к пластическому хирургу, желая увеличить губы. Однако пользователи не оценили идею знаменитости. По их мнению, теперь светская львица стала совсем на себя не похожа.
Елена Проклова
Знаменитая актриса Елена Проклова всегда вызывала восхищение у своих зрителей. Милая внешность, выразительные черты лица, сверкающие глаза — фанатам казалось, что в ней все идеально. Однако сама звезда так не думала. Желая сохранить молодость посредством косметических процедур, она сделала подтяжку лица и накачала губы. После процедур ее даже не сразу узнали.
Маша Распутина
Внешность российской поп-исполнительницы Маши Распутиной не раз подвергалась критике, а все потому, что певица увлеклась пластиками. Поклонники признаются, что сейчас даже тяжело вспомнить, какой была артистка до вмешательств косметологов.
Вера Алентова
Звезда фильма «Москва слезам не верит» начала проходить процедуры омоложения еще в 90-х годах. Она сделала круговую подтяжку и в результате сильно изменила свою внешность. Некоторым даже кажется, что у актрисы поменялась форма рта, а кожа стала выглядеть неестественно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пластический хирург отговорил Ксению Собчак от омоложения лица.
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