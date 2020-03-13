Кэти Холмс впервые прокомментировала развод с Томом Крузом

Американская актриса Кэти Холмс впервые прокомментировала развод с голливудской звездой Томом Крузом. Об этом пишет издание InStyle.

Знаменитость рассказала, что после расставания с избранником, вместе с дочкой Сури Круз она вынуждена была переехать в Нью-Йорк. По ее словам, в этом время к ней было приковано «слишком много внимания» и она чувствовала себя довольно напряженно. Ситуацию усложнял маленький ребенок на руках. Однако Кэти Холмс не отчаивалась и пыталась во всем находить позитив.

«Но и забавным моментам находилось место. В то время очень много незнакомых людей становились моими друзьями, так как постоянно оказывали нам помощь. И по этой причине, в том числе, я обожаю Нью-Йорк», — призналась кинодива.

41-летняя Кэти Холмс вспомнила один особенно трогательный случай с тех времен. Однажды она отправилась на светский раут, а ребенка оставила у знакомых. В какой-то момент дочка позвонила звезде и попросила ее забрать. Мама отправилась за малышкой на такси, был поздний вечер.

«Она была измотана. По дороге домой она заснула, и когда мы подъехали к нашим апартаментам, таксист открыл мне дверь и помог донести ее до квартиры, чтобы не разбудить. Он был так добр к нам», — поделилась воспоминаниями актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились слухи — Кэти Холмс родила девочку не от Тома Круза, а от другого мужчины.