По следам семейной жизни: Кто отец Сури, если не Том Круз

На днях в социальных сетях появились слухи, что американская актриса Кэти Холмс родила дочь не от своего бывшего супруга актера Тома Круза, а от другого мужчины. Об этом она якобы сама сообщила своей наследнице в день ее 13-летия, чем спровоцировала слезы и непрекращающуюся истерику малышки.

В качестве аргумента поклонники приводили тот факт, что девочка появилась на свет еще до свадьбы Кэти и Тома. Кроме того, знаменитый актер после развода почти перестал встречаться с дочерью, чем заставил фанатов судить о своей непричастности к ее воспитанию.

Однако слухи о драме в семье Сури не подтвердились. Как сообщает издание Gossip Cop со ссылкой на агента Холмс, информация о случае, произошедшем на дне рождения малышки, не соответствует действительности. Слова агента Кэти подтвердил и сам Том Круз. Он пришел в бешенство и заявил, что Сури — его единственный ребенок. Однако, чтобы удостоверить в этом поклонников, ему придется пройти тест ДНК.