«Человек, который не умеет проигрывать»: Мартен Фуркад завершил карьеру
31-летний пятикратный олимпийский чемпион по биатлону попрощался с большим спортом. Его вклад в историю оценил российский коллега Дмитрий Васильев.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Joel Marklund, /Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Он решил оставить большой спорт в 31 год, опубликовав длинный и очень трогательный пост в Facebook. В нем он рассказал, как начинал свой путь, как не решался уйти раньше и, наконец, принял это непростое решение. Завершил свое послание поклонникам он словами благодарности.
«Вы превратили эту индивидуальную карьеру в коллективное приключение. Пора прощаться. Спасибо за этот вояж», — написал Фуркад.
Ценителям спорта олимпийский чемпион, безусловно, запомнится надолго — на его счету много блистательных побед. Однако он войдет в историю и как человек, который не умеет проигрывать, заметил в беседе с 5-tv.ru двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
«Мартен Фуркад вне всякого сомнения останется в истории как величайший спортсмен, но через какое-то время мы узнаем, связывал ли он свои достижения с легальным употреблением допинга. Но это только время покажет. Но на сегодняшний день он воспринимается как величайший спортсмен, который, во-первых, выиграл пять олимпийских медалей, сравнялся титулами чемпиона мира с Бьерндаленом, и превзошел того по общему количеству выигранных общих зачетов Кубков мира. Но также он остался в истории как человек, который не умеет проигрывать. На этом чемпионате мира он закрепил за собой этот тезис, очень некрасивый тезис. Он, оказывается, совсем не умеет проигрывать, и это его не красит. Вот такую ложку дегтя в изобильную бочку меда он привнес», — заключил Васильев.
Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, абсолютный рекордсмен среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх. Кроме того он семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Нашли ошибку?