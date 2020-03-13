«Человек, который не умеет проигрывать»: Мартен Фуркад завершил карьеру

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Он решил оставить большой спорт в 31 год, опубликовав длинный и очень трогательный пост в Facebook. В нем он рассказал, как начинал свой путь, как не решался уйти раньше и, наконец, принял это непростое решение. Завершил свое послание поклонникам он словами благодарности.

«Вы превратили эту индивидуальную карьеру в коллективное приключение. Пора прощаться. Спасибо за этот вояж», — написал Фуркад.

Ценителям спорта олимпийский чемпион, безусловно, запомнится надолго — на его счету много блистательных побед. Однако он войдет в историю и как человек, который не умеет проигрывать, заметил в беседе с 5-tv.ru двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«Мартен Фуркад вне всякого сомнения останется в истории как величайший спортсмен, но через какое-то время мы узнаем, связывал ли он свои достижения с легальным употреблением допинга. Но это только время покажет. Но на сегодняшний день он воспринимается как величайший спортсмен, который, во-первых, выиграл пять олимпийских медалей, сравнялся титулами чемпиона мира с Бьерндаленом, и превзошел того по общему количеству выигранных общих зачетов Кубков мира. Но также он остался в истории как человек, который не умеет проигрывать. На этом чемпионате мира он закрепил за собой этот тезис, очень некрасивый тезис. Он, оказывается, совсем не умеет проигрывать, и это его не красит. Вот такую ложку дегтя в изобильную бочку меда он привнес», — заключил Васильев.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, абсолютный рекордсмен среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх. Кроме того он семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.