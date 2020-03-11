Россиянин Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. О первом месте спортсменам стало известно после того, как сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с этапов в Канаде и США из-за угрозы распространения в мире коронавируса, сообщает NRK.

В команде страны выступал соперник Большунова — Йоханнес Клебо. За пять гонок до конца сезона он набрал 1726 баллов. У россиянина — 2221 очко. Следующие три места также занимают норвежцы: Пол Голберг с 1311 баллами, Симен Крюгер с 1260 баллами и Шур Рете с 1257. Другим спортсменам, согласно судейским оценкам, догнать Большунова в борьбе за Большой Хрустальный глобус не удастся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об Александре Большунове, достойно представившем Россию на Кубке мира.