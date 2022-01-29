Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 56 602

Астрологи считают, что именно эти знаки обладают особой привлекательностью.

Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда

Фото: www.globallookpress.com /Tatiana Morozova, /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Есть люди, которым, кажется, не нужно ничего делать, чтобы привлечь внимание. Стоит им войти в помещение, и все взгляды прикованы. Что это — магия? Астрологи считают, что таким даром обладают представители определенных знаков зодиака, пишет издание SM.News.

Лев

Представители обоих полов этого знака имеют видную внешность. Девушки часто обладают пышной шевелюрой, а мужчины крепким телосложением, что привлекает внимание. Если к этому добавить стать царя зверей и харизму, то любой попадется легко в их сети.

Стрелец

Этот знак не всегда дает своему обладателю яркую внешность, но внутреннего свечения у Стрельцов не занимать. Они чаще других умеют особенно завораживающе улыбаться. Это тот случай, когда обаяние важнее наружности.

Скорпион

Знак, который может дать фору другим по флирту! Игривые от природы, Скорпионы легко завоевывают внимание. К тому же они любят ярко выглядеть, но основное их оружие — это взгляд. Томный и страстный, он сулит многое. Но потом Скорпионы быстро переходят к манипуляциям. Будьте осторожны!

Ранее 5-tv.ru писал, какие женские черты манят мужчину, исходя из его знака зодиака.

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Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда

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