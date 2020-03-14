Ветеран советской разведки рассказал, как «взял под контроль» ЦРУ и Белый дом

Рассекреченный советский разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, как ему удалось добыть секретные документы из администрации президента США, американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. По словам ветерана, в Службе внешней разведки (СВР) в 1970-х годах он получил ответственное задание.

«Мне дали направление работы — главный противник (США) и НАТ. <…> О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО», — цитирует бывшего разведчика РИА Новости со ссылкой на его интервью журналу «Воронцово поле».

В результате, как отметил Шевченко, ему удалось справиться почти со всеми поручениями, кроме взятия под контроль ФБР. Герой России сумел достать порядка 300 томов архивного дела с грифом «совершенно секретно», а также документы, относящиеся к высшей степени секретности.

Благодаря деятельности разведчика, правительство СССР изучило тайные документы по важным вопросам международной безопасности раньше, чем президент США Джимми Картер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герой России Юрий Шевченко впервые вышел на публику после того, как в конце января его официально рассекретила Служба внешней разведки РФ.