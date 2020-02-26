Рассекреченный разведчик-нелегал Юрий Шевченко впервые появился на публике

Герой России Юрий Шевченко впервые вышел на публику после того, как в конце января его официально рассекретила Служба внешней разведки РФ. Бывший разведчик-нелегал участвовал в презентации книги, посвященной его коллегам — легендарным советским разведчикам Геворку и Гоар Вартанян.

«Когда разведчик становится известным, он умирает. Но всегда кажется, что жизнь еще впереди. Я говорю: „Мне бы шашку да коня, да на линию огня“. А мне говорят „не надо“. Казалось бы, пенсия, можно отдыхать. Но я не могу без этой службы. Потому что служба — это замечательные люди. И одним из них был Геворк Андреевич. По законам конспирации, нелегалы никогда не знают друг друга лично, не знают, чем они занимаются. Но мы работали с ним и Гоар Леоновной в одном отделе», — рассказал Шевченко.

По словам ветерана, личные дела супругов-агентов всегда лежали вместе — две папки с именами Анри и Анита. Что было в них, так и осталось бы неизвестным, если бы ведомство не задумало посвятить книгу ныне покойным Вартанянам. Их жизнь была наполнена захватывающими событиями, однако самое интересное и важное осталось неописанным, намекнул Шевченко.

«Меня не раз спрашивали, за что Геворк Андреевич получил звание героя Советского союза. Поверьте, за то, что он сделал в Тегеране, он точно заслужил это звание. А что он сделал, я вам не скажу. И об этом еще не будет сказано 50 лет», — добавил бывший разведчик.

Вместе с женой и другими агентами 19-летний Вартанян участвовал в операции по предотвращению покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время тегеранской конференции в 1943 году. После войны их с женой забрасывали в Италию, Францию, Грецию. На пенсии супруги Вартанян продолжали обучать молодых разведчиков.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки, сам Юрий Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж как разведчик, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности. В 2001 году перевелся в Центр. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», почетными знаками и другими наградами. В 2017 году президент России Владимир Путин закрытым указом присвоил ему звание Героя России.

Ранее 5-tv.ru писал, что биограф семьи Вартанян рассказал об ушедшей из жизни легендарной разведчице.