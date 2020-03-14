Известный актер Трубецкой попал в отделение нейрохирургии после массового ДТП

Актер Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Кирилл Трубецкой попал в массовое ДТП в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас он находится в отделении нейрохирургии.

Авария произошла около 23 часов 13 марта. В районе дома № 18 по улице 1-я Ямская-Тверская столкнулись три автомобиля. В результате пострадали три человека.

Двое из участников ДТП от госпитализации отказались. В больницу доставили только третьего — Кирилла Трубецкого. У 35-летнего артиста диагностировали травмы головы, сотрясение головного мозга и ушибы. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Кирилл Трубецкой окончил Российскую Академию Театрального искусства (мастерская В.Теплякова и М.Скандарова). В труппу МХТ имени А. П. Чехова он был принят в 2007 году. Сыграл более чем в 10 спектаклях. Также снимался в сериалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реанимацию попала актриса Галина Киндинова. У звезды театра и кино случился сердечный приступ.