«Он все понимает»: супруга Гафта рассказала о состоянии актера после инсульта

Жена народного артиста РСФСР Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии супруга, перенесшего инсульт.

В эфире одной из передач на телеканале НТВ женщина призналась: она практически не отходит от постели Гафта. Кроме того, заботиться о любимом муже ей помогает сиделка. Спустя несколько месяцев после случившегося, сегодня, наконец, можно говорить об улучшении самочувствия знаменитого артиста.

«Он все понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет!» — отметила Ольга Остроумова.

Ранее пасынок Гафта Михаил Левитин-младший в беседе с КP.RU заявил, что после тяжелого инсульта у актера плохо работает правая рука и наблюдается частичное нарушение речи. Однако Валентин делает специальные упражнения, чтобы побыстрее восстановиться.

В конце июля 2019 года у народного артиста Валентина Гафта случился инсульт, в результате чего его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Непродолжительное время актер находился в реанимации. После того, как состояние Гафта стабилизировалось, его направили в подмосковный центр реабилитации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известный актер Кирилл Трубецкой попал в отделение нейрохирургии после массового ДТП.