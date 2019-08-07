Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию столичной клиники около недели назад. Сейчас его состояние стабилизировалось, и звезду советского кинематографа перевели в отделение неврологии.

О состоянии Гафта в интервью 5-tv.ru рассказала его супруга актриса Ольга Остроумова.

«Уже лучше себя чувствует, уже лучше. Но он в больнице действительно. Все врачи внимательны, все вокруг него, все делают что нужно. Я рядом, сиделка рядом, все нормально, все хорошо», — рассказала супруга артиста.

За последний год Валентин Гафт попадает в больницу не первый раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист был экстренно госпитализирован 12 марта.