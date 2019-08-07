Валентин Гафт перенес инсульт

, 10:30 Эксклюзивное интервью 92

Супруга Народного артиста РСФСР Ольга Остроумова рассказала о его состоянии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию столичной клиники около недели назад. Сейчас его состояние стабилизировалось, и звезду советского кинематографа перевели в отделение неврологии.

О состоянии Гафта в интервью 5-tv.ru рассказала его супруга актриса Ольга Остроумова.

«Уже лучше себя чувствует, уже лучше. Но он в больнице действительно. Все врачи внимательны, все вокруг него, все делают что нужно. Я рядом, сиделка рядом, все нормально, все хорошо», — рассказала супруга артиста.

За последний год Валентин Гафт попадает в больницу не первый раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист был экстренно госпитализирован 12 марта.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

11:15
Частный детектив из ФРГ готов обнародовать данные о крушении MH17
10:59
«Больше вреда, чем пользы»: Ученые рассказали о популярном методе выявления рака
10:45
В ДТП с автобусом в Турции пострадали шесть россиян
10:30
Валентин Гафт перенес инсульт
10:28
В Челябинской области поселок сползает в угольный карьер — репортаж
10:13
«Русский славян»: Дочь Сябитовой рассказала об отношениях с возлюбленным

Сейчас читают

Юзеры отметили, что дети Пугачевой и Галкина становятся копиями родителей
«Беру слова обратно»: Разин изменил мнение о Бузовой после общения с ее матерью
Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги