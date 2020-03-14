Вице-премьер Башкортостана извинился перед оскорбленной паралимпийкой

Башкирский вице-премьер извинился перед восьмикратной чемпионкой Паралимпийских игр по плаванию Оксаной Савченко. Об этом спортсменка рассказала 5-tv.ru после того, как в сети оказалось ее обращение с жалобой на чиновника.

Изначально в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис Оксана выложила видеообращение, на котором обвинила вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова в оскорблениях.

По словам спортсменки, инцидент произошел утром 14 марта в Центре спортивного плавания в Уфе. Оксана Савченко утверждала, когда Ирек Сагитов приехал в бассейн с проверкой, он вошел помещение чаши в верхней одежде и грязной обуви, а после вице-премьер начал отчитывать спортсменку за якобы не подобающий внешний вид.

«Он приехал с проверкой. Во-первых, он зашел в бассейн в верхней одежде и в грязной обуви с улицы. Он напрямую идет на чашу бассейна, где занимаются дети и ходят босиком… Что сказал? „Задницу свою подними и подойди ко мне!“… Я встаю, подхожу к нему. Он начинает меня отчитывать за мой внешний вид: ему не понравилось, что я была в джинсах и толстовке», — говорила Савченко.

Позже спортсменка рассказала, что приняла извинения и конфликт исчерпан.

«Он извинился, сказал, что день у него не задался, как-то так. Но письма на имя главы правительства Башкирии отправлены. Все-таки хочется, чтобы больше так не общались. Но в целом конфликт исчерпан», — сказала Оксана Савченко в интервью 5-tv.ru.

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