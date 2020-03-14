Мачт между «Зенитом» и «Уралом» завершился со счетом 7:1

Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал». Игра, которая проходила на полупустом стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 7:1. На матче присутствовало 33,5 тысячи человек. Как пишет KP.RU, так мало зрителей на матче с участием «Зенита» на новой арене еще не было. Отмечается, что стюарды на стадионе работали в масках, а у болельщиков на входе выборочно измеряли температуру.

Эта победа стала самой крупной для «Зенита» в сезоне. Ранее со счетом 6:1 был обыгран «Ростов». Сейчас «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в чемпионате России с 50 очками после 22 туров.