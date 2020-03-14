Комплекс «Игора Драйв» получил лицензию на трассу картинга

Комплексу «Игора Драйв» выдана лицензия на трассу картинга. Торжественное вручение документа прошло 14 марта в ходе награждения чемпионов по автомобильному спорту 2019 года.

Лицензию представителю комплекса «Игора Драйв» Владимиру Васильеву передал президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов.

Согласно документу, трасса картинга соответствует всем нормам безопасности, предъявляемым РАФ для проведения автомобильных гонок. Ее длина составляет 1200 метров, максимальная ширина — десять метров, направление движения — по часовой стрелке.

Все желающие могут испытать уникальную конфигурацию открытой профессиональной трассы картинга, спроектированной немецким архитектором Германом Тильке — автором многих трасс «Формулы-1».

Трек позволяет организовывать заезды как на спортивных, так и на прокатных картах. Сочетание скоростных прямых и S-образных поворотов, мост и другие элементы конфигурации подарят яркие эмоции даже самым искушенным любителям гонок.

В картинг-центре комплекса «Игора Драйв» доступны 12 прокатных картов Sodi RT8 390cc с 13-сильным двигателем. Уже в мае технопарк пополнится другими категориями картов для разного возраста и уровня подготовки посетителей: более мощными Sodi Sport 390сс, детскими картами Sodi LR5 200cc и двухместными картами для обучения Sodi 2Drive 390сс.

В мае на территории комплекса «Игора Драйв» начнет работу детская и взрослая Академии картинга. Любой желающий сможет начать свой гоночный путь на прокатном картинге и продолжить совершенствоваться до профессиональных классов, таких как Rotax или KZ.

Комплекс «Игора Драйв», расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, является новым витком российской истории автоспорта. Автодром стал единственным в мире, где объединены различные дисциплины авто- и мотоспорта. «Игора Драйв» расположен на территории около 100 гектаров и одновременно включает в себя десять профессиональных трасс. Зрительская зона позволяет разместить 50 тысяч человек.

Комплекс «Игора Драйв» формирует единую территорию с всесезонным курортом «Игора», имеющим развитую инфраструктуру для зимнего и летнего отдыха.

«Игора Драйв», помимо прочего, имеет и большое социальное значение, как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является центром активного досуга для широкой аудитории.

В комплексе «Игора Драйв» уже начали работу Картинг Центр, Ралли Мото Центр и Центр контраварийной подготовки.

В частности, длина трека для тренировок и детского мотокросса составляет 333 метра, его ширина — шесть метров, конфигурация включает пять поворотов. На «Игора Драйв» будут доступны несколько уровней курсов — Базовый, Любительский, PRO — c возможностью аренды мотоцикла и экипировки.

Центр контраварийной подготовки расположен на площади 47 тысяч квадратных метров, где размещены несколько модулей, позволяющих смоделировать различные опасные ситуации на дороге. Опытные инструкторы научат правильно управлять автомобилем при аквапланировании, возникновении заноса, на высокой скорости, и отработать многие другие маневры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комплекс «Игора Драйв» получил приз в специальной номинации «Проект года». Награждение состоялось 14 марта в рамках чествования чемпионов по автомобильному спорту 2019 года. Приз представителю комплекса «Игора Драйв» Владимиру Васильеву вручил президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.