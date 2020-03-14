Комплекс «Игора Драйв» получил приз в специальной номинации «Проект года»

Комплекс «Игора Драйв», расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, получил приз в специальной номинации «Проект года». Награждение состоялось 14 марта в рамках чествования чемпионов по автомобильному спорту 2019 года.

Приз представителю комплекса «Игора Драйв» Владимиру Васильеву вручил президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

«(Комплекс — Прим.ред.) не только важен для спорта, но и для любителей спорта. Сюда хочется приезжать, находиться, общаться и проводить время. Я думаю, что как можно больше надо это показывать, рассказывать и делать так, чтобы люди, не только всей России, но и всего мира видели, что у нас прекрасного есть», — сказал Виктор Кирьянов.

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Представитель комплекса «Игора Драйв» Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что автодром подходит для проведения как российских, так и международных соревнований.

«Это сложнейший инженерно подготовленный комплекс для проведения соревнований как международных, так и российских. У нас десять трасс, на которых можно участвовать в российских соревнованиях. Поэтому выбрали комплекс для награждения, чтобы гонщики увидели, что комплекс есть, работает и уже можно сюда приезжать тренироваться и на соревнования. Ну, и любителям автоспорта тоже есть чем здесь заняться и развлечься», — добавил Владимир Васильев.

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Комплекс «Игора Драйв» является новым витком российской истории автоспорта. Автодром стал единственным в мире, где объединены различные дисциплины авто- и мотоспорта. «Игора Драйв» расположен на территории около 100 гектаров и одновременно включает в себя десять профессиональных трасс. Зрительская зона позволяет разместить 50 тысяч человек.

Комплекс «Игора Драйв» формирует единую территорию с всесезонным курортом «Игора», имеющим развитую инфраструктуру для зимнего и летнего отдыха.

«Игора Драйв», помимо прочего, имеет и большое социальное значение, как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является центром активного досуга для широкой аудитории.

Автором проекта комплекса «Игора Драйв» стал немецкий архитектор Герман Тильке — создатель всех современных автодромов Формулы-1. Специалист снискал славу «придворного архитектора» «Королевы автоспорта». На его счету — более семидесяти пяти гоночных трасс по всему миру, и Герман Тильке фактически стал соавтором новой гоночной реальности, в которой живет самый популярный автоспортивный чемпионат в мире.

Современные трассы для «кольцевых» гонок занимают значительную площадь, и авторы «Игора Драйв» постарались максимально эффективно использовать существующее пространство, органично «вписав» еще девять трасс для разных видов соревнований и обучения. При этом, комплекс уникален не только разнообразием и конфигурацией треков, но и отличным расположением зрительских зон.

В комплексе «Игора Драйв» уже начали работу Картинг Центр, Ралли Мото Центр и Центр контраварийной подготовки.

Все желающие смогут испытать уникальную конфигурацию открытой профессиональной трассы, протяженностью 1200 метров, которая позволяет организовать заезды как на спортивных, так и на прокатных картах.

Длина трека для тренировок и детского мотокросса составляет 333 метра, его ширина — шесть метров, конфигурация включает пять поворотов. На «Игора Драйв» будут доступны несколько уровней курсов — Базовый, Любительский, PRO — c возможностью аренды мотоцикла и экипировки.

Центр контраварийной подготовки расположен на площади 47 тысяч квадратных метров, где размещены несколько модулей, позволяющих смоделировать различные опасные ситуации на дороге. Опытные инструкторы научат правильно управлять автомобилем при аквапланировании, возникновении заноса, на высокой скорости, и отработать многие другие маневры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый этап Кубка мира по бахам выиграл экипаж Владимира Васильева.