Большой половой вопрос: каждый пятый мужчина получает отказ в приеме на работу

И кажется, что чума оголтелого сексизма проникла и в Россию. Мы всегда заслуженно гордились тем, что у нас-то с уважением к женщинам и их правам все, как и должно быть у здоровых людей. Но не заметили, как беда пришла, с другой стороны. Сенсационная статистика появилась на этой неделе. Оказывается, женщины за права свои особо не боролись, но как-то победили.

Дело в том, что в Петербурге каждый пятый мужчина столкнулся с отказом при приеме на работу из-за своего пола. Это что-то новенькое. Причем компании не стесняются заявлять открыто, что ищут кандидатов только слабого пола и никак иначе. И ладно бы шла речь об исконно женских профессиях. Нет! Большинство мужчин получили категорические отказы при попытках стать юристом или бухгалтером и не только. И вот тут возникает два важных вопроса — в чем причина такого гендерного разворота и так уж ли это плохо? Андрей Захаров расскажет.

Запись 1991 года актер Юрий Оленников пересматривает с улыбкой. В этом уже легендарном клипе он сыграл того самого простого и милого бухгалтера. Тридцать лет назад именно мужчина, а не женщина был традиционным экономистом или бухгалтером.

«Это были люди достаточно, если не секретны, то вполне себе закрытые. Ты мог видеть даже не тогда, когда зарплату получал, тогда, когда тебя туда вызывали на какой-нибудь серьезный разговор», — вспоминает актер.

Того самого исполнителя роли бухгалтера удивляет даже не то, что за 30 лет образ этой профессии изменился до неузнаваемости, а то, что сегодня эту роль ему бы не доверили вовсе.

«Я в жизни своей, ну, пару главных видела мужчин, а в основном на хрупких на женских плечах», — говорит певица Татьяна Иванова.

Благодаря оде практически вымершему виду бухгалтеров-мужчин Татьяна Иванова, солистка «Комбинации», на пару с Аленой Апиной стала голосом поколения 90-х. С тех пор, говорит, женщины и правда далеко зашли.

На этой неделе представители крупнейшей в России рекрутинговой платформы опубликовали результаты своего исследования, согласно которому мужчина получает отказ от работодателя, потому что он — мужчина. Кандидаты-женщины в приоритете в сфере управления персоналом, гостеприимства, бухгалтерии и юриспруденции. Причем отказ кандидат получит сразу же, на этапе звонка по объявлению. Мы убедились на себе.

«Женщина требуется уборщица».

«Только девушки требуются».

«Нам девушки требуются».

«Женский салон. Молодых людей или мужчин не рассматриваем на вакансию».

«Так, лишь за один вечер меня не взяли — ни в секретари, ни в администраторы, ни в уборщики, ни в хостес, ни в официанты. И не потому что совсем нет опыта. Про него к слову даже не спросили. Полом не вышел. Такой ответ от работодателей слышит каждый пятый мужчина-соискатель», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров.

Когда мы перезванивали, просили объяснить причины отказа и напоминали про статью трудового кодекса о запрете дискриминации по половому признаку, то в ответ те же кадровики либо бросали трубку.

«Есть закон о запрете дискриминации?»

Либо делали вид что якобы больше не работодатели.

«Вы видимо ошиблись номером».

Либо говорили, что больше вовсе не занимаются вакансиями.

«Просто не я занимаюсь вакансиями».

И лишь в маникюрном салоне нам честно объяснили, что основной клиент — женщины, и женщиной-мастером быстрее найдут контакт и взаимопонимание без напряжения. Железная логика, но тоже не для всех.

Своих клиенток Александр встречает в «однушке» в спальном районе Петербурга. Здесь бывший слесарь и маляр четвертого разряда запросто поддержит беседу на любую тему, нарастит и отштукатурит ногти, а заламинирует ресницы, брови и ноги. На мужчину в этой типично женской сфере, говорит, косились еще лет пять назад. И не страшно, что общероссийском классификаторе профессий до сих пор только женское наименование его ремесла. У мастера несколько предложений работы и десятки последователей-мужчин.

«Я считаю, что мне нужно делать хорошо свою работу. Заниматься этим не круглосуточно, но дольше, чем мастер, который бегает курить, у которого какие-то свои проблемы», — рассказывает Александр.

Мужчины мечтают рулить индустрией красоты, а женщины — грузовиками и экскаваторами. Представители сильного пола все чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком, а дамы — в еще недавно чисто мужские профессии — IT, продажи, строительство, вождение крупногабаритного транспорта и локомотивов. Свою роль сыграл и научно-технический прогресс.

«В том же самом метро, там можно совершенно спокойно вообще без человека обойтись. Естественно это упрощает труд, делает его легче и в этом смысл женщина может совершенно спокойно участвовать в этой работе», — поясняет профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

С 2021 года осуществить свои профессиональные мечты женщинам станет намного проще: Минтруда подготовил документ, благодаря которому из 456 видов работ, официально недоступных для женщин останется всего 98. Например, теперь женщинам не откажут в службе на борту корабля в качестве боцмана, шкипера, матроса, со следующего года появятся женщины-машинисты электропоездов, парашютисты и слесари-авторемонтники.

«Мой совет отказаться от стереотипов», — считает гендиректор рекрутинговой компании Максим Юшин.

Среди профессий, куда неохотно берут слабый пол: айтишник, логист, архитектор, инженер, аудитор, бармен, брокер, режиссер, сварщик, участковый и другие. Решение проблемы предлагают представители профессии, где традиционно больше мужчин. Так уж повелось в мировой драматургии — женских ролей меньше, но половой дискриминации, по мнению актера, ведущего и режиссера Андрея Носкова в шоу-бизнесе как таковой, нет.

«Главное, чтобы была возможность прийти на кастинг и показать себя. Вот если эта ситуация будет во всех сферах, тогда это будет ну просто на пользу всем», — уверен актер, ведущий, режиссер Андрей Носков.

Известный артист своим примером показал, как можно запросто поменяться ролями с женщиной. По примеру домохозяина Никиты из популярного телесериала, который взвалил на себя все женские хлопоты, российские мужчины охотнее пошли в няньки и отпуск по уходу за ребенком. Правда таких смельчаков пока до сих пор не больше двух процентов. А все потому что в России мужчины в среднем зарабатывают на треть больше женщин. При этом слабый пол в нашей стране уже который год сохраняет мировое лидерство по числу женщин-руководителей. И уверенно обгоняет поэтому показатели и страны Европы и США.