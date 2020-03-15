Добронравов подтвердил отсутствие Артемьевой в новом сезоне «Сватов»
Утверждают, что актриса могла покинуть съемочную площадку «из-за денег».
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Фото, видео: Кадр из телесериала «Сваты» студии «Квартал 95», Скрин из фильма «Все только начинается» реж. Дмитрий Кузьмин
Недавно фанаты сериала «Сваты» узнали весьма неприятную новость — седьмой сезон проекта снимают без участия Людмилы Артемьевой. В киноленте актриса сыграла одну из главных ролей — Ольгу Николаевну Ковалеву.
Отнюдь не радостным известием поделилась со зрителями Татьяна Кравченко, сыгравшая в картине роль Валюхи Будько. Она намекнула, что Людмила Артемьева могла покинуть съемочную площадку «из-за денег». Отсутствие Артемьевой в новом сезоне подтвердил актер Федор Добронравов (Иван Будько).
«В отснятом блоке она с нами не снималась, это правда», — цитирует артиста «Стерлеград».
Теперь стало известно, что новой героиней сериала «Сваты» вместо Ольги Николаевны может стать мама Джека — будущего мужа Жени Ковалевой (внучки).
Поклонники ожидают продолжения полюбившейся истории почти семь лет. Съемки по независящим от артистов причинам постоянно откладывались. В настоящий момент завершено около трети работы над кинокартиной. Однако дата премьеры так до сих пор и не называется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Добронравов поделился информацией о новом сезоне сериала «Сваты».
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