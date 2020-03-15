Добронравов подтвердил отсутствие Артемьевой в новом сезоне «Сватов»

Недавно фанаты сериала «Сваты» узнали весьма неприятную новость — седьмой сезон проекта снимают без участия Людмилы Артемьевой. В киноленте актриса сыграла одну из главных ролей — Ольгу Николаевну Ковалеву.

Отнюдь не радостным известием поделилась со зрителями Татьяна Кравченко, сыгравшая в картине роль Валюхи Будько. Она намекнула, что Людмила Артемьева могла покинуть съемочную площадку «из-за денег». Отсутствие Артемьевой в новом сезоне подтвердил актер Федор Добронравов (Иван Будько).

«В отснятом блоке она с нами не снималась, это правда», — цитирует артиста «Стерлеград».

Теперь стало известно, что новой героиней сериала «Сваты» вместо Ольги Николаевны может стать мама Джека — будущего мужа Жени Ковалевой (внучки).

Поклонники ожидают продолжения полюбившейся истории почти семь лет. Съемки по независящим от артистов причинам постоянно откладывались. В настоящий момент завершено около трети работы над кинокартиной. Однако дата премьеры так до сих пор и не называется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Добронравов поделился информацией о новом сезоне сериала «Сваты».