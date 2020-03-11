Без Артемьевой: в седьмом «Сезоне» возможно появление новой героини
Предварительно, исполнившая роль Ольги Николаевны в шести сезонах Людмила Артемьева могла покинуть съемочную площадку «из-за денег».
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Фото, видео: Квартал-95
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась продолжать съемки в популярном телепроекте «Сваты». Безрадостную новость сообщила ее коллега по цеху Татьяна Кравченко, сыгравшая в картине роль Валюхи Будько.
Кравченко рассказала, что на съемках нового сезона рада была повидаться со старыми друзьями.
«Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег», — цитирует «Собеседник» знаменитость.
Зрители ждут седьмой сезон сериала с 2013 года. Его съемки начались в белорусской деревне Дуличи. Известно, что около трети работы над кинокартиной уже завершено. Однако точные сроки премьеры не называются.
Актер Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» Ивана Будько, надеется, что в скором времени съемки подойдут к концу и сериал выйдет на экраны.
«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет», — сказал артист.
По некоторой информации, создатели картины могут ввести новую героиню. Ей может стать мама Джека, жениха Евгении Ковалевой — внучки главных героев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, почему снова остановились съемки нового сезона «Сватов».
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