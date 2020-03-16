Цена нефти Brent упала до $32

Цена нефти марки Brent в процессе торгов на Интерконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне снизилась на 5,4% и составила 32,09 доллара за баррель. Падение продолжила и нефть WTI. По результатам торгов, цена апрельского фьючерса данной марки снизилась на 4,4%.

Согласно прогнозам аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, за баррель будут давать около 30 долларов еще полгода. Далее на протяжении двух лет цены должны вырасти до 60 долларов за «бочку».

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