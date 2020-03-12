Михаил Мишустин: У России достаточно ресурсов для сохранения финансовой стабильности

Российская экономика имеет большой запас прочности. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании правительства. Даже в условиях нестабильности глобальных рынков и при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Мировые фондовые индексы и цены на нефть снизились. Так дешево нефть стоила четыре года назад. Но тогда последствия были незначительные. Наша экономика показала свою гибкость и способность адаптироваться к непростой ситуации», — сказал премьер-министр РФ.

Финансовая нестабильность в мире связана, в том числе со вспышкой COVID-19. Из-за нее вся мировая экономика может потерять полпроцента ВВП — отметил премьер. Что касается России — правительство готово к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Сейчас, как заявил Мишустин, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму. Глава кабмина призвал граждан следить за своим здоровьем и с пониманием отнестись к мерам, которые власти принимают для борьбы с заболеванием.