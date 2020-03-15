Аналитик J.P. Morgan предсказал дефолты нескольким странам в ближайшее время

Несколько государств объявят дефолт в ближайшее время, как это недавно сделал Ливан. Таким прогнозом поделился руководитель отдела рынков J.P. Morgan International Дэвид Стаббс, пишет «Экономика сегодня».

Экономист не уточнил, какие именно страны имеет в виду. Он только сказал, что в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже. Из-за этого дефолты будут серьезной проблемой для тех, кто давал средства в долг.

«Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — добавил Стаббс.

По его словам, погашать займы государствам все-таки придется. Для этого их руководству придется пойти на непопулярные шаги во внутренней политике. Экономист считает, что восстановить стабильное положение на рынках они смогут через два-четыре года после отказа от исполнения долговых обязательств.

Как возможные дефолты отразятся на России?

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов считает, что нестабильная ситуация в мире во время своего пика заденет и Россию.

«Проблема рефинансирования нашего сектора не стоит так остро — помогают золотовалютные резервы с 2014 года. Российская финансовая система проявляет завидную стойкость, поэтому говорить о повторениях событий 1998 года не приходится. Однако в кризис Россию ожидает резкое падение спроса и цен на углеводородное сырье», — отметил специалист.

Он считает, что дефолты в первую очередь будут объявлять развитые страны. В их числе государства Южной Европы, Греция, Испания и Италия. У всех долговая нагрузка составляет 160% ВВП. Из-за сложной экономической ситуации они перестанут потреблять столько же энергоресурсов, сколько им было нужно во время развития.

«Но каков будет масштаб нового экономического кризиса, <...> мы заранее не узнаем», — заключил Трифонов.

В марте правительство Ливана объявило о дефолте по внешним долгам, не сумев погасить еврооблигации на 1,2 миллиарда долларов (около 87 миллиардов рублей). Власти страны приступили к переговорам с кредиторами по реструктуризации займов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прогнозе аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа на ближайшее время. Он считает, что в следующие два года мировые цены на нефть вырастут, что приведет к усилению рубля.