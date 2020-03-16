Зарубежные диетологи назвали шесть вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными. Специалисты отмечают, что регулярное употребление некоторых из них способствует развитию диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний, сообщает Food.News.

Диетологи утверждают, что при выборе натуральных йогуртов стоит опасаться «обезжиренных», которые якобы не содержат сахар. Очень часто производители в целях компенсации недостатка вкуса добавляют в этот продукт искусственные подсластители.

Диетическая газированная вода также небезопасна, так как в ней содержатся сахарозаменители. Частое и регулярное употребления этих излюбленных многими напитков ведет к ожирению и диабету.

Купленные в магазинах фруктовые соки тоже не стоит включать в рацион на постоянной основе. Ученые уверены, что этот продукт напрямую влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Хлопья для завтрака из-за своей загруженности рафинированными углеводами диетологи не советуют употреблять слишком часто, ровно, как и мясные консервы и деликатесы. Отмечается, что даже дорогостоящие ветчина и колбаса «пестрят» консервантами.

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