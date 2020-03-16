«Люблю поесть»: Семенович призналась, что обожает свои щечки
Певица и телеведущая ответила на вопросы поклонников о своем рационе питания.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Российская певица и телеведущая Анна Семенович устроила в Instagram викторину «вопрос-ответ», в рамках которой поделилась с подписчиками подробностями своей жизни. Часть фананов интересовалась отношением звезды к своей фигуре и спрашивала о ее рационе питания.
Комментируя данную тему, светская львица призналась, что не стремится ограничивать себя в еде. Более того, хороший ужин в теплой компании подруг может даже спасти ее от депрессии. Семенович убеждена: для того, чтобы поддерживать тело в форме, необходимо заниматься спортом, а не отказывать себе в удовольствиях.
«Сама люблю поесть. Да ешьте, просто занимайтесь спортом и не лопайте на ночь», — дала совет фолловерам теледива.
Что касается и фигуры, и, в частности, пухленьких щечек, то артистка призналась, что ее все устраивает.
«Я из (Прим.ред. — щечки) обожаю. И каждое утро признаюсь себе в любви», — отметила певица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович, скрывающая от публики свою личную жизнь, рассказала, с кем она спит.
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