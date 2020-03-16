Житель Ленобласти написал явку с повинной после приставаний к спящему соседу по купе

Житель Ивангорода Ленинградской области пришел в полицию и написал явку с повинной после попытки совращения своего соседа по купе. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего из Таллина в Москву.

28-летний мужчина признался стражам порядка, что под покровом ночи начал приставать к спящему соседу по вагону. В ходе откровений пассажира выяснилось, что когда он стянул с мужчины штаны, тот неожиданно проснулся и убежал в соседнее купе. Горе-любовник остался ни с чем и в сердцах на ближайшей станции Великий Новгород пошел «сдаваться» в полицию.

Мужчина признал свою вину в содеянном и полностью раскаялся. Правоохранители проводят проверку.

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